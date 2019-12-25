Пропавшую после турнира в Екатеринбурге 12-летнюю шахматистку нашли живой

Школьница ушла из торгового центра без верхней одежды и денег.

В Екатеринбурге нашли 12‑летнюю девочку, которая ранее исчезла после турнира по шахматам. Сейчас она находится в территориальном отделе полиции, сообщил 360.ru руководитель пресс‑службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что накануне вечером девочку заметили на улице супруги. Они решили забрать ребёнка к себе, а утром отвезти в полицию.

По предварительной версии, ситуация могла произойти из‑за того, что юная спортсменка не победила на шахматном турнире, который проходил в одном из торговых центров. После этого между девочкой и её матерью возникло недопонимание. Сейчас правоохранители выясняют детали случившегося.

Поисками юной шахматистки также занимались волонтеры отряда "ЛизаАлерт". Они уточняли, что после турнира девочка ушла из ТЦ без денег и верхней одежды.

Ранее мы сообщали, что в Киришском районе троих детей обнаружили живыми.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)