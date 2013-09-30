Сотрудники "Эха Петербурга" расторгли трудовые договоры с редакцией 5 апреля

В Петербурга начался процесс ликвидации "Эха".

Во вторник, 5 апреля, все сотрудники "Эха Петербурга" расторгли трудовые договоры с редакцией. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Валерий Нечай, передают в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти.

В Петербурга начался процесс ликвидации "Эха". Нечай выразил благодарность всем, кто когда-либо работал на петербургской радиостанции. На сегодняшний день редакция "Эха Петербурга" ведет YouTube-канал "Ищем выход".

Ранее мы сообщали, что Венедиктов перестал быть главным редактором "Эха Москвы". Журналист будет развивать свои проекты в рамках "Дилетанта".

Фото: pexels

