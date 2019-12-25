  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Венедиктов перестал быть главным редактором "Эха Москвы"
Сегодня, 12:20
131
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Венедиктов перестал быть главным редактором "Эха Москвы"

0 0

Журналист будет развивать свои проекты в рамках "Дилетанта".

Совет директоров "Эха Москвы" расторг трудовой контракт с Алексеем Венедиктовым. Журналист рассказал, что ЗАО досрочно освободило его от рабочего места. Ранее специалист находился в должности главного редактора радиостанции.

Совет директоров на сегодняшнем заседании большинством голосов принял решение о расторжении со мной контракта за два года до его окончания.. Всё. Я свободен.

пост в ТГ-канале Венедиктова

Журналист в беседе с информационным агентством "Интерфакс" отметил, что работал на посту главного редактора данного СМИ 24 года. После отставки с поста, весь архив радиостанции остается у ЗАО "Эхо Москвы". Далее его представители самостоятельно примут решение о том, как им распоряжаться. Венедиктов планирует развивать собственный проект - журнал, сайт и YouTube-канал "Дилетант", которые автор назвал историческим проектом. 

Песков: закрытие радиостанции "Эхо Москвы" — решение собственника.

Фото: Instagram / aavst

Теги: алексей венедиктов, главред, эхо москвы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии