Венедиктов перестал быть главным редактором "Эха Москвы"

Журналист будет развивать свои проекты в рамках "Дилетанта".

Совет директоров "Эха Москвы" расторг трудовой контракт с Алексеем Венедиктовым. Журналист рассказал, что ЗАО досрочно освободило его от рабочего места. Ранее специалист находился в должности главного редактора радиостанции.

Совет директоров на сегодняшнем заседании большинством голосов принял решение о расторжении со мной контракта за два года до его окончания.. Всё. Я свободен. пост в ТГ-канале Венедиктова

Журналист в беседе с информационным агентством "Интерфакс" отметил, что работал на посту главного редактора данного СМИ 24 года. После отставки с поста, весь архив радиостанции остается у ЗАО "Эхо Москвы". Далее его представители самостоятельно примут решение о том, как им распоряжаться. Венедиктов планирует развивать собственный проект - журнал, сайт и YouTube-канал "Дилетант", которые автор назвал историческим проектом.

Песков: закрытие радиостанции "Эхо Москвы" — решение собственника.

Фото: Instagram / aavst