Песков: закрытие радиостанции "Эхо Москвы" — решение собственника

Радиостанция сможет участвовать в телефонных брифингах пресс-секретаря президента РФ до тех пор, пока не завершены ликвидационные процедуры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что решение закрыть радиостанцию "Эхо Москвы" исходило из собственника. Ликвидация связана с нарушением закона. Об этом Песков упомянул в беседе с журналистами ТАСС.

По словам представителя Кремля, в этой ситуации было использовано решение Генпрокуратуры. Надзорный орган принял меры. Как отметил Песков, это особенно важно в ходе военной спецоперации на Украине.

Это решение акционера, это решение собственника. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что власти не имеют права "как-то по-другому комментировать решение собственника". В сложившейся ситуации, по его мнению, это стало целесообразным решением. Несмотря на это, радиостанция "Эхо Москвы" сможет участвовать в телефонных брифингах пресс-секретаря президента РФ до тех пор, пока не завершены ликвидационные процедуры.

Ранее мы сообщили, что Володин предложил уволиться тем, кто не одобряет спецоперацию на Украине.

Фото: kremlin.ru