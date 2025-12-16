Песков заявил о мерах правительства по ценам на топливо

Пресс-секретарь президента России сообщил, что в правительстве существует механизм координации с нефтяными компаниями по вопросу ценообразования на топливо. Ведутся необходимые обсуждения и принимаются меры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 22 июня заявил, что правительство страны принимает меры по вопросу цен на топливо и координирует свои действия с нефтяными компаниями. Об этом пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных планах либерализации стоимости топлива, представитель Кремля отметил, что в правительстве существует соответствующий механизм координации с нефтяными компаниями. Он подчеркнул, что само правительство активно работает по этой теме, проводятся обсуждения и принимаются необходимые меры.

Ранее власти Петербурга опровергли дефицит топлива на АЗС.

Фото: Piter.TV