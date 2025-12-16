Песков заявил о мерах правительства по ценам на топливо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 22 июня заявил, что правительство страны принимает меры по вопросу цен на топливо и координирует свои действия с нефтяными компаниями. Об этом пишет ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов о возможных планах либерализации стоимости топлива, представитель Кремля отметил, что в правительстве существует соответствующий механизм координации с нефтяными компаниями. Он подчеркнул, что само правительство активно работает по этой теме, проводятся обсуждения и принимаются необходимые меры.
Ранее власти Петербурга опровергли дефицит топлива на АЗС.
Фото: Piter.TV
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