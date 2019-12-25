Губернатор Ленобласти заявил о прохождении пика топливного кризиса

Стабилизация ситуации позволяет снимать ранее введенные ограничения.

Пик топливного дефицита в Ленинградской области пройден. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко по итогам совещания с представителями профильного рынка.

Разговор получился серьезным, но подтвердил главное: поставщики высказывают осторожный оптимизм. Хочу отметить работу нефтяных компаний. Несмотря на беспрецедентное давление, они смогли удержать систему от сбоя, перестроить логистику и обеспечить бесперебойные поставки для приоритетных потребителей. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

По словам губернатора, из 359 автозаправочных станций, действующих в области, временно приостановили работу 65 объектов. Дрозденко подчеркнул, что это связано исключительно с экономическими факторами, а не с физическим отсутствием горючего.

Стабилизация ситуации позволяет снимать ранее введенные ограничения. Крупнейшие игроки рынка – "Газпром нефть", "Роснефть" и "Лукойл" – начали поэтапно убирать лимиты на продажу топлива. По оценке главы региона, эти меры были необходимы для борьбы со спекулятивным спросом и действиями перекупщиков.

Тем не менее самая сложная обстановка сохраняется в Лодейнопольском и Подпорожском районах. Работа по нормализации поставок в этих муниципалитетах продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти стартовала уборочная кампания зерновых.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко