В Ленобласти стартовала уборочная кампания зерновых

Предварительные показатели урожайности составляют 65 центнеров с гектара.

В Ленинградской области началась активная фаза уборочной кампании. Первыми к сбору урожая приступили механизаторы племзавода "Гомонтово" в Волосовском районе, где комбайны уже вышли на поля с ячменем.

По данным пресс-службы администрации региона, предварительные показатели урожайности составляют 65 центнеров с гектара. Собранное зерно первой очереди отправляется на плющение для производства кормов для животных.

Всего в текущем сезоне перед аграриями Ленинградской области стоит задача заготовить до 70 тысяч тонн фуражного зерна и 15 тысяч тонн зерносенажа.

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