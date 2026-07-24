В Ленобласти стартовала уборочная кампания зерновых

В Ленинградской области началась активная фаза уборочной кампании. Первыми к сбору урожая приступили механизаторы племзавода "Гомонтово" в Волосовском районе, где комбайны уже вышли на поля с ячменем.
По данным пресс-службы администрации региона, предварительные показатели урожайности составляют 65 центнеров с гектара. Собранное зерно первой очереди отправляется на плющение для производства кормов для животных.
Всего в текущем сезоне перед аграриями Ленинградской области стоит задача заготовить до 70 тысяч тонн фуражного зерна и 15 тысяч тонн зерносенажа.
Ранее Дрозденко поручил за три года модернизировать роддома и женские консультации в Ленобласти.
Видео: Правительство Ленобласти
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