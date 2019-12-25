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Прокуратура взыскивает в пользу пожилой жертвы мошенников 5,5 млн рублей в Петербурге
Сегодня, 17:30
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Прокуратура взыскивает в пользу пожилой жертвы мошенников 5,5 млн рублей в Петербурге

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Личность криминального доставщика установлена.

Прокуратура Петербурга защищает 87-летнюю жертву мошенников, сообщили 24 июля в надзорном ведомстве. В январе телефонные аферисты путем обмана убедили женщину отдать курьеру все накопления в целях их "сохранности". 

Личность криминального доставщика установлена. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере направлено в суд. Причиненный пенсионерке ущерб добровольно не был возмещен. 

Прокурор обратился в суд с требованием о компенсации ущерба – 5,5 млн рублей. В настоящее время заявление рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга задержала юного дропа, который оставил пенсионерку без 1,1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Фото: pxhere 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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