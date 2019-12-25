Полиция Петербурга задержала юного дропа, который оставил пенсионерку без 1,1 млн рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полицейские задержали юношу, который работал на мошенников. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям Кировского района 20 июля обратилась 75-летняя женщина с улицы Солдата Корзуна. По словам пенсионерки, она попалась на уловку аферистов. Под предлогом сохранности денежных средств потерпевшая передала курьерам свыше 1,1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Возле дома на проспекте Маршала Жукова 23 июля поймали 20-летнего дропа из Всеволожского района. Ему избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее на Piter.TV: пожилой петербуржец лишился 7 млн рублей после пяти встреч с курьером мошенников.

Фото: Piter.TV