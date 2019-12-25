ВС России с помощью дрона спасли семью под Добропольем

Беспилотник сопровождал супругов до Родинского, где находились российские бойцы.

Российский дрон провел через линию боевого соприкосновения под Добропольем супругов из подконтрольного ВСУ населенного пункта Водянское. Об этом в интервью ТАСС рассказали спасенные люди.

По словам Ларисы Камоликовой, они с мужем решение выходить самостоятельно, ведь оставаться в Водянском уже было небезопасно. Они прошли два населенных пункта и уперлись в противотанковый ров.

В этот момент над ними появился маленький дрон, и они подумали, что это вражеское оружие. Однако он начал махать людям. Тогда мужчина понял, что беспилотник пытается привлечь их внимание, чтобы показать дорогу. Он показал людям, где можно перейти противотанковый ров.

По словам супругов, дрон сопровождал их до Родинского, где их встретили военнослужащие российской группировки войск "Центр". Солдаты ВС РФ предоставили паре место для отдыха, накормили, напоили и организовали дальнейшую эвакуацию.

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Фото: Минобороны