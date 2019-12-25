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Дождливое начало выходных: МЧС предупредило о тумане и осадках в Ленобласти
Сегодня, 15:38
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Дождливое начало выходных: МЧС предупредило о тумане и осадках в Ленобласти

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Температурный фон будет умеренным

В субботу, 25 июля, Ленинградская область останется во власти циклонической погоды. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", жителей ждет переменная облачность с локальными кратковременными дождями, а ночью и утром на дорогах возможен туман.

Температурный фон будет умеренным: в ночные часы столбик термометра покажет от +9 до +14 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +21…+26 градусов.

Ветер южных направлений (юго-западный и южный) составит 2–7 м/с ночью и усилится днем до 4–9 м/с. Атмосферное давление продолжит понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что в конце рабочей недели в Петербурге прогнозируются кратковременные дожди и до +22 градусов.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Погода,

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