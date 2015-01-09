"Яблоко" не допустили до выборов в Заксобрание Петербурга

Ошибка в документах лишила "Яблоко" регистрации на выборах в Петербурге.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 24 июля приняла решение отказать партии "Яблоко" в регистрации списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания города. Об этом пишет Ъ Северо-Запад.

Как пояснили в Горизбиркоме, основанием стали нарушения при оформлении документов. По словам заместителя председателя комиссии Олега Зацепы, первый финансовый отчет был подписан лицом, которое, по мнению комиссии, не обладало необходимыми полномочиями согласно доверенности. Из-за этого документ признали фактически отсутствующим.

В комиссии сообщили, что уведомили представителей партии о выявленных недостатках. После этого "Яблоко" представило новую доверенность, в которой необходимое полномочие было внесено вручную. Однако это не повлияло на итоговое решение.

Партия планировала выдвинуть по единому избирательному округу 62 кандидатов. Возглавить список должны были депутат Законодательного собрания Дмитрий Анисимов, юрист Виктория Разина и помощник депутата Егор Карпенков.

Член Горизбиркома от "Яблока" Павел Шапчиц заявил, что все необходимые полномочия изначально были закреплены в доверенности и утверждены на партийном съезде. Он не согласился с выводами комиссии и сообщил о намерении подготовить особое мнение.

Юрист партии Ольга Покровская также раскритиковала процедуру рассмотрения вопроса. По ее словам, представителей объединения не приглашали на заседание рабочей группы и не уведомляли о возможных замечаниях к документам.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)