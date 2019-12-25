Горизбирком не заверил список "Родины" в ЗакС

Избирательная комиссия Петербурга не заверила список кандидатов партии из-за отсутствия обязательных документов.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала партии "Родина" в заверении списка кандидатов для участия в выборах в Законодательное собрание города. Решение приняли 16 июля на заседании комиссии.

Как пояснили в Горизбиркоме, партия не представила обязательный пакет документов. Среди отсутствующих материалов оказались список кандидатов, копия документа о регистрации избирательного объединения, а также сведения об уполномоченных по финансовым вопросам.

Председатель комиссии Максим Мейксин отметил, что "Родина" стала единственной политической партией, не выполнившей требования по предоставлению необходимых документов. По его словам, после соответствующего запроса материалы также не были направлены, поэтому у комиссии не было оснований для заверения списка.

Руководитель регионального отделения партии Андрей Анохин сообщил, что в этот же день состоится экстренное заседание политсовета. По его словам, партия намерена обсудить сложившуюся ситуацию, однако прекращать участие в политической жизни Петербурга не планирует. Анохин подчеркнул, что "Родина" продолжит добиваться изменений в составе городского парламента.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)