  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дрозденко поручил за три года модернизировать роддома и женские консультации в Ленобласти
Сегодня, 10:40
87
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Дрозденко поручил за три года модернизировать роддома и женские консультации в Ленобласти

0 0

В первом полугодии 2026 года в 47-ом регионе зафиксирован рост рождаемости: детей появилось на 4,16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поставил задачу усилить развитие акушерско-гинекологической службы в регионе. На аппаратном совещании он дал поручение в ближайшие три года сделать упор на модернизацию женских консультаций, родильных отделений и областного перинатального центра. О промежуточных результатах глава региона сообщил в своем канале в мессенджере МАКС. 

Как отметил Дрозденко, только в 2025 году в 47-ом регионе появились три новые женские консультации: в Новоселье, в Горбунках на базе Ломоносовской больницы, а также женская консультация при Сясьстройской районной больнице.

По словам губернатора, вложения в инфраструктуру приносят результат. В первом полугодии 2026 года в Ленобласти зафиксирован рост рождаемости: детей появилось на 4,16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число первенцев увеличилось на 5,34%. Позитивная динамика отмечается также по показателям рождения вторых и третьих детей.

Ранее мы сообщили о том, что в мГосдуме связали вопрос сожительства вне брака с нацбезопасностью России.

Фото: МАКС / Александр Дрозденко

Теги: ленобласть, рождаемость
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии