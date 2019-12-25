В первом полугодии 2026 года в 47-ом регионе зафиксирован рост рождаемости: детей появилось на 4,16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поставил задачу усилить развитие акушерско-гинекологической службы в регионе. На аппаратном совещании он дал поручение в ближайшие три года сделать упор на модернизацию женских консультаций, родильных отделений и областного перинатального центра. О промежуточных результатах глава региона сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

Как отметил Дрозденко, только в 2025 году в 47-ом регионе появились три новые женские консультации: в Новоселье, в Горбунках на базе Ломоносовской больницы, а также женская консультация при Сясьстройской районной больнице.

По словам губернатора, вложения в инфраструктуру приносят результат. В первом полугодии 2026 года в Ленобласти зафиксирован рост рождаемости: детей появилось на 4,16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число первенцев увеличилось на 5,34%. Позитивная динамика отмечается также по показателям рождения вторых и третьих детей.

Ранее мы сообщили о том, что в мГосдуме связали вопрос сожительства вне брака с нацбезопасностью России.

Фото: МАКС / Александр Дрозденко