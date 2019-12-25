В Госдуме связали вопрос сожительства вне брака с нацбезопасностью России

Депутаты не обсуждали никаких законодательных решений к тем людям, которые живут без регистрации брака.

Вопрос официальной регистрации брака и демографическая ситуация в стране связаны напрямую. Об этом в эфире телеканала 360.ru заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Депутат заявила, что высказывание заместителя министра юстиции Вадима Баланина нужно рассматривать в контексте обсуждения демографии. По ее словам, на развитие страны влияют показатели рождаемости и количество разводов.

Когда мы говорим о демографии, мы говорим о национальной безопасности. Вы сами понимаете почему. Когда у нас коэффициент рождаемости 2,15 — значит, мы убываем Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Политик подчеркнула, что в Госдуме не панируют обсуждать никаких инициатив, направленных против живущих без регистрации брака россиян.

Ранее замминистра юстиции РФ Вадим Баланин заявил, что сожительство без официальной регистрации брака представляет серьезную угрозу национальной безопасности страны. Число незарегистрированных семейных союзов в России продолжает расти.

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