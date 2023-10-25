Минюст назвал сожительство без брака угрозой безопасности России

Сожительство без официальной регистрации брака представляет серьезную угрозу безопасности России. Таким мнением на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) поделился заместитель министра юстиции России Вадим Баланин.
В ходе выступления на сессии "Крепкая семья как ценностный ориентир семейного законодательства", замминистра отметил, что в стране растет распространение незарегистрированных семейных союзов, это влечет за собой серьезные риски для безопасности государства.
Баланин напомнил, что Минюст выступает за укрепление института семьи и всячески противодействует разрушению традиционных идеологических ценностей.
Кроме того, сотрудники министерства в течение последних двух лет проводят мониторинг изменений, вносимых в Семейный кодекс России.
Ранее мы сообщали, что Петербург вошел в десятку регионов-лидеров по уровню благосостояния семей.
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