Минюст назвал сожительство без брака угрозой безопасности России

В ведомстве указали на рост незарегистрированных семейных союзов в стране.

Сожительство без официальной регистрации брака представляет серьезную угрозу безопасности России. Таким мнением на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) поделился заместитель министра юстиции России Вадим Баланин.

В ходе выступления на сессии "Крепкая семья как ценностный ориентир семейного законодательства", замминистра отметил, что в стране растет распространение незарегистрированных семейных союзов, это влечет за собой серьезные риски для безопасности государства.

Баланин напомнил, что Минюст выступает за укрепление института семьи и всячески противодействует разрушению традиционных идеологических ценностей.

Кроме того, сотрудники министерства в течение последних двух лет проводят мониторинг изменений, вносимых в Семейный кодекс России.

Ранее мы сообщали, что Петербург вошел в десятку регионов-лидеров по уровню благосостояния семей.