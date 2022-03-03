Володин предложил уволиться тем, кто не одобряет спецоперацию на Украине

В качестве примера Володин вспомнил поступок дирижера Валерия Гергиева. Совсем недавно он уволился из Мюнхенской филармонии. По мнению спикера Госдумы, музыкант стал "примером гражданской ответственности".

Деятели культуры, которые не согласны с военной спецоперацией, которая сейчас проходит на Украине, могут покинуть свои посты. С таким заявлением в интервью телеканалу "Россия-24" выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению политика, этим деятелям культуры необходимо покинуть свои должности. Он подчеркнул, что как правило такие специалисты занимают места в бюджетных организациях. В таком случае они должны отказаться от грантов, которые они получают.

В двух местах не окажешься, не нужен никому будешь там. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Володин подчеркнул, что такие специалисты могут сделать все для того, чтобы России не было. Он не исключает, что деятели могут презирать тех, кто занимал коллаборационистскую позицию. В качестве примера Володин вспомнил поступок дирижера Валерия Гергиева. Совсем недавно он уволился из Мюнхенской филармонии. По мнению спикера Госдумы, музыкант стал "примером гражданской ответственности" и показал отношение к своей стране.

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Видео: YouTube / Россия 24