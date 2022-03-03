Глава МИД РФ Лавров: французские политики "петушатся" в своих заявлениях о России

Лавров напомнил, что петух – это символ Франции. Как отметил дипломат, они часто "петушатся", что у них есть ядерное оружие, а министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан "очень любит гарцевать".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров высказался перед журналистами о французских политиках. По его словам, в разговорах о России они "очень часто петушатся". С таким заявлением он выступил перед журналистами российских и западных СМИ.

Лавров напомнил, что петух – это символ Франции. Как отметил дипломат, они часто "петушатся", что у них есть ядерное оружие, а министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан "очень любит гарцевать". По мнению главы МИД РФ, президенту Владимиру Путину не стоит забывать о том, что у Франции тоже есть ядерное оружие.

Ранее глава внешнеполитического ведомства упомянул, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено.

Фото и видео: МИД РФ