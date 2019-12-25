Лавров заявил, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено

Помощник президента РФ Александр Мединский говорил, что во время второго раунда переговоров украинская сторона будет обсуждать с Россией прекращение огня на территории страны.

Решение кризиса вокруг Украины будет найдено. Об этом в интервью с российскими и зарубежными СМИ заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат без сомнения заверил журналистов, что условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. На данный момент они обсуждаются на переговорах украинской и российской делегаций. Лавров напомнил, что второй этап запланирован на сегодня. Напомним, что помощник президента РФ Александр Мединский говорил, что во время второго раунда переговоров украинская сторона будет обсуждать с Россией прекращение огня на территории страны.

Напомним, что в среду Лавров заявил, что Россия полностью подготовлена к очередной встрече с украинской делегацией. Кремль рассчитывает, что переговоры пройдут успешно. Однако, руководство пока не дает никаких прогнозов по этой встрече.

Ранее мы сообщили, что Китай обеспокоен высылкой российских дипломатов из постпредства при ООН.

Фото: kremlin.ru