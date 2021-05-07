Китай обеспокоен высылкой российских дипломатов из постпредства при ООН

Китайская сторона обеспокоена решением США выслать 12 российских дипломатов из постпредства при ООН. Об этом на брифинге в четверг заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Дипломат надеется, что Вашингтон даст "исчерпывающее разъяснение по этому поводу". В свою очередь официальный представитель генсека ООН Стефа Дюжаррик подчеркнул, что помимо российских дипломатов принято решение о высылке сотрудника секретариата организации.
Решение Соединенных Штатов прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве. МИД РФ попросил Вашингтон проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию конфликта.
Ранее мы сообщили, что замглавы МИД РФ Грушко заявил о здравом смысле НАТО.
Фото: pixabay
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