Китай обеспокоен высылкой российских дипломатов из постпредства при ООН

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь надеется, что Вашингтон даст "исчерпывающее разъяснение по этому поводу".

Китайская сторона обеспокоена решением США выслать 12 российских дипломатов из постпредства при ООН. Об этом на брифинге в четверг заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Дипломат надеется, что Вашингтон даст "исчерпывающее разъяснение по этому поводу". В свою очередь официальный представитель генсека ООН Стефа Дюжаррик подчеркнул, что помимо российских дипломатов принято решение о высылке сотрудника секретариата организации.

Решение Соединенных Штатов прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве. МИД РФ попросил Вашингтон проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию конфликта.

Ранее мы сообщили, что замглавы МИД РФ Грушко заявил о здравом смысле НАТО.

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