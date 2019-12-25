Замглавы МИД РФ Грушко заявил о здравом смысле НАТО

Речь идет о заявлении альянса о том, что НАТО не станет военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине.

В министерстве иностранных дел России упомянули о здравом смысле НАТО. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Александра Грушко.

Речь идет о заявлении альянса о том, что НАТО не станет военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине. Грушко подчеркнул, что пока сложно сказать, как изменятся отношения России и НАТО. Он уверен, что в сложившейся ситуации альянс не сможет вести диалог по-старому. По словам Грушко, "любой человек в Европе" понимает сегодня, что ситуация 1997 года была значительно более безопасной, чем та, которая сложилась в результате расширения НАТО и последующего военного освоения территорий. Кроме того, по мнению дипломата, на ситуацию повлияло насыщение военной инфраструктурой и размещения войск у границ.

Ранее мы сообщили, что представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман заявила, что каналы для диалога с Москвой сохраняются, несмотря на текущую ситуацию на Украине.

Фото: МИД России