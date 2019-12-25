  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Замглавы МИД РФ Грушко заявил о здравом смысле НАТО
Сегодня, 16:23
153
RipeHarvest Добавить в Яндекс.Новости

Замглавы МИД РФ Грушко заявил о здравом смысле НАТО

0 0

Речь идет о заявлении альянса о том, что НАТО не станет военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине.

В министерстве иностранных дел России упомянули о здравом смысле НАТО. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Александра Грушко.

Речь идет о заявлении альянса о том, что НАТО не станет военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине. Грушко подчеркнул, что пока сложно сказать, как изменятся отношения России и НАТО. Он уверен, что в сложившейся ситуации альянс не сможет вести диалог по-старому. По словам Грушко, "любой человек в Европе" понимает сегодня, что ситуация 1997 года была значительно более безопасной, чем та, которая сложилась в результате расширения НАТО и последующего военного освоения территорий. Кроме того, по мнению дипломата, на ситуацию повлияло насыщение военной инфраструктурой и размещения войск у границ.

Ранее мы сообщили, что представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман заявила, что каналы для диалога с Москвой сохраняются, несмотря на текущую ситуацию на Украине.

Фото: МИД России

Теги: дипломатия, заявления, мид россии, нато, политика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии