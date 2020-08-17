Правительство ФРГ: каналы для диалога с Москвой сохраняются

По словам Хофман, её тезис о диалоге с Москвой доказывают переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. Германия "должна принимать ситуацию такой, какая она есть".

Представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман заявила, что каналы для диалога с Москвой сохраняются, несмотря на текущую ситуацию на Украине. Об этом она сообщила на брифинге в Берлине 2 марта.

По словам Хофман, её тезис о диалоге с Москвой доказывают переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, по мнению политика, Германия "должна принимать ситуацию такой, какая она есть". Хофман не исключает предположения, что диалог властей ФРГ с российским руководством "вообще не поддерживается". Как отметила представитель правительства ФРГ, в Берлине "готовы ко всем сценариям" развития ситуации.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Москва не планирует оккупацию Украины. Однако, действия России спровоцировали применение санкций со стороны США, ЕС и Великобритании в адрес российских физических и юридических лиц.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что второй этап переговоров между Россией и Украиной запланирован на 2 марта.

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