Песков: второй этап переговоров между Россией и Украиной запланирован на 2 марта

Делегации прибудут на место нового раунда переговоров ближе к вечеру.

Второй этап переговоров между делегациями России и Украины запланирован на 2 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Делегации прибудут на место нового раунда переговоров ближе к вечеру. По словам Пескова, российская сторона готова продолжить разговор. Однако, он отказался называть место встречи. Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание на "определенного элемента противоречивую информацию" в СМИ по теме переговоров. ТАСС утверждает, что вторая встреча двух делегаций пройдет на территории Белоруссии – в Беловежской пуще.

Кремль рассчитывает, что украинская делегация прибудет на место вовремя. Однако прогнозы относительно перспектив этого процесса давать преждевременно. Песков упомянул, что помощник президента РФ Владимир Мединский продолжит возглавлять российскую делегацию на переговорах с украинской стороной.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине.

Фото: kremlin.ru