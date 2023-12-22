В ТРК "Лето" пройдет турнир по чирлидингу DOUBLE CUP 2024

В турнире поучаствуют спортсмены разных возрастных категорий – от малышей 4-6 лет до взрослых.

В петербургском ТРК "Лето" 27 апреля с 12:00 до 19:00 состоится зрелищное спортивное событие – открытый турнир по чирлидингу DOUBLE CUP 2024. В состязании примут участие лучшие команды города и из других регионов, которые покажут свое мастерство в перформанс-дисциплинах. Головокружительные трюки, четкая командная работа, потрясающие костюмы и музыка – лучших определит жюри, а зрители и болельщики смогут насладиться великолепным шоу. Вход свободный.

В турнире поучаствуют спортсмены разных возрастных категорий – от малышей 4-6 лет до взрослых. На этот раз в программе соревнований только перформанс-дисциплины, самая красивая и зрелищная разновидность чир-спорта. Состязания пройдут в категориях соло, дабл и малая группа.

ТРК "Лето" принимает соревнования по чирлидингу уже в четвертый раз. Последний турнир состоялся здесь в феврале 2024 года и получил восторженные отзывы публики.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)