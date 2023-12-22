В Петербурге завершился фестиваль DIGITAL OPERA Saint-Peterburg

Первое место заняла петербургская команда "В синем море", куда вошли режиссер Даниил Леонтьев, медиахудожники Лина Данилова, Анастасия Наумова, Елизавета Соловец, Анастасия Цыкальчук, художник по костюмам Анна Бурцева и художник-технолог Василий Герасимов.

24 апреля гала-концертом "СКАЗКИ ПУШКИНА. ЖИЗНЬ КАК ЧУДО" завершился V Международный фестиваль современного оперного искусства "Digital Opera Saint-Petersburg / Опера цифровой эпохи". Масштабное мультимедийное шоу на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии создали финалисты конкурса цифровой театральной сценографии и режиссуры Digital Opera Performance под великолепное музыкальное сопровождение Симфонического оркестра "Таврический" под управлением дирижера Михаила Голикова и с участием солистов петербургских театров. Одиннадцать команд представили профессиональному и зрительскому жюри свои яркие проекты по сказкам А. С. Пушкина, зашифрованным в операх русских композиторов: "Сказка о царе Салтане" Н. А. Римского-Корсакова, "Руслан и Людмила" М. И. Глинки и "Русалка" А. С. Даргомыжского.

Выбор победителя был сложным: команды прошли серьёзные этапы подготовки, больше года работали с кураторами и продемонстрировали высокий профессиональный уровень. Овациями встретил зал появление партнеров и членов Попечительского совета фестиваля, которым была доверена почётная миссия вскрыть конверты и огласить результаты конкурса.

Первое место заняла петербургская команда "В синем море", куда вошли режиссер Даниил Леонтьев, медиахудожники Лина Данилова, Анастасия Наумова, Елизавета Соловец, Анастасия Цыкальчук, художник по костюмам Анна Бурцева и художник-технолог Василий Герасимов.

В основе замысла – путешествие Царевича Гвидона по морскому царству сказок Пушкина. Историю объединяет общий визуальный образ – море. Вырастающее из поэтических строк, оно накатывает волнами событий и образов. Особый мир создаёт сочетание строгого и академического направления – оперы с новейшими визуальными технологиями, открывая неограниченные возможности для реализации идей режиссера и медиахудожников. Этот конкурс для нас стал прекрасным опытом поиска баланса между диджитал-контентом и музыкой, работы с симфоническим оркестром и артистами Мариинского театра Ольгой Пудовой и Борисом Степановым. Даниил Леонтьев, режиссер

Второе место присуждено команде Александры Магелатовой и Екатерины Зеленской. Режиссёр и медиахудожник из Санкт-Петербурга объединились, чтобы представить свою, космическую версию "Русалки".

Фестиваль Digital Opera нравится мне тем, что дает удивительные возможности для масштабной реализации придуманных и сделанных на ноутбуке идей, это бесценный опыт для видеохудожника. Подготовка и взвешенная редакция материала, совмещение разных техник визуализации, их комбинации – мы с режиссером Катей Зеленской стремились к вкусному минимализму, сдержанности, художественности, к созданию работы, которая погрузит зрителя в нашу историю, не развлечет, не шокирует, а именно вовлечет зрителя в происходящее на сцене. Александра Магелатова, режиссер

Третье место заслужила команда Ярослав Францев | Театральная Компания "RADI SVETA". Сборная команда участников из Санкт-Петербурга, Москвы и Сергиева Посада тоже работала над отрывком из оперы "Русалка", создав самый масштабный Performance по количеству участников – артистов и задействованных гаджетов – и по продолжительности.

Интересно экспериментировать, соединяя разные виды искусства. Digital Opera – один из таких проектов, в котором можно осуществить этот синтез, получить большое удовольствие от креативной работы с командой. Было волнительно выйти из гладких черновиков на площадку, найти 20 моделей для съемок и показа отрывка, погрузить зрителя в подводный мир русалок, в котором есть множество течений и слоев для прочтения смыслов. Ярослав Францев, участник

Приз зрительских симпатий по результатам онлайн-голосования получила команда DigitalDream из Ростова-на-Дону с отрывком из оперы "Сказка о царе Салтане".

Наша команда участвует в конкурсе уже не в первый раз. Нам безумно понравилась атмосфера творческого азарта, испытаний. Интересно видеть работы коллег, вникать в их видение концепции того или иного произведения, обживать своё решение, наблюдать рождение образов из деталей, найти точки соприкосновения технического и творческого. Анастасия Неговора, режиссёр, и Вячеслав Шестак, медиахудожник

Генеральный продюсер проекта Digital Оpera Saint-Petersburg Надежда Абрамова поблагодарила всех, кто принимал участие и помогал в реализации миссии фестиваля. Арт-директор фестиваля Сергей Новиков отметил, что "Digital Оpera – это пиршество света, цвета, красок. Гала-концерт – это фантазия на тему "Жизнь как чудо", история про наши интересные и порой совершенно неожиданные встречи с Пушкиным на протяжении всей жизни". Участником перфоманса стал директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов, который назвал фестиваль и этот сказочный вечер "началом марафона объяснения в любви великому поэту".

Для тех, кто не смог посетить гала-концерт Digital Opera Perfomance, была организована онлайн-трансляция на ресурсах генерального информационного партнера фестиваля телеканала "Санкт-Петербург" и в официальной группе Digital Opera Saint-Petersburg. Видеозапись доступна для всех желающих.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

