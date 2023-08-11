Петербургские школьники научатся электросбережению

В "Кванториуме" открылся Фестиваль "#ВместеЯрче".

Накануне в детском парке "Кванториум" открылся Фестиваль "#ВместеЯрче". Он продлится три дня, и за это время шокльники из Санкт-Петербурга смогут ознакомиться с передовыми разработками в области энергетики, станут участниками тематических обучающих мастер-классов и деловых игр. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике Санкт-Петербурге.

Помимо традиционных для фестиваля лекций, игр и викторин на территории технопарка, в этом году в программе "#ВместеЯрче" пройдут профориентационные уроки и экскурсии на ведущие энергетические предприятия города.

Старт фестивалю положила спортивная разминка "Вольт-зарядка", которую для школьников провел заслуженный мастер спорта СССР и многократный чемпион Олимпийских игр, биатлонист Дмитрий Васильев. На открытии мероприятия также присутствовал Заместитель председателя Комитета по энергетике Константин Котвицкий.

Санкт-Петербург – признанный лидер в области энергосбережения среди российских регионов. На Фестивале "#ВместеЯрче" у вас будет уникальная возможность получить знания от экспертов, принять участие в образовательных активностях и главное – познакомиться с новыми профессиями. Используйте все возможности, которые предоставляет вам Фестиваль, делитесь идеями, проявляйте инициативу и задавайте вопросы. Помните, что от каждого из вас зависит, каким будет энергетическое будущее Петербурга и нашей страны.

Константин Котвицкий, Заместитель председателя Комитета по энергетике Санкт-Петербурга

Также вчера в городе стартовал VI Форум передовых цифровых и производственных технологий.

Скриншот из видео: пресс-служба Комитета по энергетике Санкт-Петербурге