В Петербурге завершается фестиваль "Мотостолица"

В Петербурге 14 июля завершается фестиваль "Мотостолица". Мероприятие идет с 12 июля, сообщил в своем tg-канале депутат городского парламента Дмитрий Павлов.
Отмечается, что большое количество посетителей собрали хедлайнеры – рок-группа Uma2rman.
Лето, незабываемая атмосфера Петербурга, отличная фестивальная площадка, на которой всем было комфортно. Огромное количество позитивных людей – таким нам запомнится этот вечер.
Дмитрий Павлов, депутат парламента Петербурга
Также в связи с проведением конференции БРИКС в Петербурге традиционный фестивальный мотопарад перенесли на август. О датах сообщат дополнительно.
Ранее мы рассказывали о том, что в Сампсониевском саду 14 июля пройдет якутский праздник Ысыах.
Фото: пресс-служба фестиваля "Мотостолица"
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