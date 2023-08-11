В Петербурге завершается фестиваль "Мотостолица"

В связи с проведением конференции БРИКС традиционный фестивальный мотопарад перенесли на август.

В Петербурге 14 июля завершается фестиваль "Мотостолица". Мероприятие идет с 12 июля, сообщил в своем tg-канале депутат городского парламента Дмитрий Павлов.

Отмечается, что большое количество посетителей собрали хедлайнеры – рок-группа Uma2rman.

Лето, незабываемая атмосфера Петербурга, отличная фестивальная площадка, на которой всем было комфортно. Огромное количество позитивных людей – таким нам запомнится этот вечер. Дмитрий Павлов, депутат парламента Петербурга

Также в связи с проведением конференции БРИКС в Петербурге традиционный фестивальный мотопарад перенесли на август. О датах сообщат дополнительно.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сампсониевском саду 14 июля пройдет якутский праздник Ысыах.

Фото: пресс-служба фестиваля "Мотостолица"