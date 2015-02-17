В Сампсониевском саду 14 июля пройдет якутский праздник Ысыах

Праздник сопровождается древними традициями, народным танцами и играми, обильным угощением, старинными обрядами.

В Петербурге в воскресенье, 14 июля, пройдет якутский национальный праздник Ысыах. Гостей ждут в Сампсониевском саду. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по внешним связям города.

Ысыах приурочен ко времени летнего солнцестояния. Этот день напоминает о разгаре лета, настоящем пробуждении природы, ее красоте и гармонии. Праздник сопровождается древними традициями, народным танцами и играми, обильным угощением, кумысопитием, а также соревнованиями по национальным видам спорта. Гости смогут принять участие в старинных обрядах.

На сцену выйдут артисты и ансамбли из Якутии и Северной столицы. Планируются соревнования по якутским национальным видам спорта. Кроме того, в Сампсониевском саду откроется временная выставка декоративно-прикладного искусства. Не обойдется праздник и без мастер-классов.

Праздник начнется в 11.00. После этого закружится хоровод "осуохай". Он символизирует круговорот жизни и объединяет всех участников праздника.

Вход на мероприятие свободный.

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Фото: Telegram / Циркуляр Грибоедова