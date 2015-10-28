В Гатчине сегодня проходит семейный фестиваль "Путешествие с любовью"

Завершится фестиваль кинопоказами советских семейных кинофильмов "Мама" и "Любовь и голуби".

В эту субботу, 13 июля, в Гатчине открылся областной туристский фестиваль "Путешествие с любовью". Героями праздника стали счастливые семьи из всех районов Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре и туризму региона.

На фестивале поздравят золотых юбиляров и молодоженов. Кульминацией праздника станет концерт. За летнее настроение отвечают музыканты ВИА "Пролетарское танго". Также будут работать фотозоны, где все желающие смогут сфотографироваться со своими родными и близкими.

Гостей будут угощать свежими фермерскими продуктами и любимыми блюдами русской кухни. Завершится фестиваль кинопоказами советских семейных кинофильмов "Мама" и "Любовь и голуби".

Ранее мы писали, что в Павловске пройдет фестиваль "Императорский букет".

Фото: Pxhere