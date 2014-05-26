В Павловске пройдет фестиваль "Императорский букет"

Жителей Петербурга и Ленобласти приглашают насладится музыкой всенародно любимой группы "Цветы".

В Павловске 20 и 21 июля в музее-заповеднике "Павловск" пройдет традиционный праздник-фестиваль "Императорский букет". Для гостей подготовили программу "Музыка цветов и паровозов". Об этом сообщили в пресс-службе парка.

В этом году концепцию праздника придумали музей-заповедник "Павловск" и Фонд "Культурное пространство" при поддержке ОАО "РЖД". На фестивале выступят солисты Мариинского и Михайловского театров, Санкт-Петербургский симфонический оркестр Impulse Orchestra, духовые военные оркестры, Фабио Мастранджело и его оркестр "Северная симфония" и другие. Гостей приглашают насладиться чудесной музыкой.

Мы словно перенесемся в прошлое, ведь музыканты исполнят произведения, звучавшие с подмостков Музыкального вокзала. Пресс-служба ГМЗ "Павловск"

Кульминацией праздника станет выступление группы "Цветы". Композиции из растений украсят "сцену".

Ранее мы писали, что на Елагином острове пройдет кинофестиваль "Влюбленные в искусство".

Фото: пресс-служба ГМЗ "Павловск"