На Елагином острове пройдет кинофестиваль "Влюбленные в искусство"

Гостей ждут 12 и 13 июля в ЦПКиО им. Кирова. В летнем пространстве пройдет фестиваль авторского кино.

В эти выходные, 12 и 13 июля, в ЦПКиО им. Кирова пройдет Международный кинофестиваль Влюбленные в искусство". Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Гостей ждут на площадке Tele2 Art Space&Co. Там покажут авторское кино: документальное, игровое и анимационное. Зрители увидят яркие кинокартины о культуре, истории, творчестве и мастерах прошлого и настоящего.

Ожидаются встречи с режиссерами и спикерами, а также тематические мастер-классы. Вечером на основной сцене гостей ждут живая музыка и вокал.

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Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова