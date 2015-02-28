На Елагином острове пройдет кинофестиваль "Влюбленные в искусство"

В эти выходные, 12 и 13 июля, в ЦПКиО им. Кирова пройдет Международный кинофестиваль Влюбленные в искусство". Об этом сообщили в пресс-службе парка.
Гостей ждут на площадке Tele2 Art Space&Co. Там покажут авторское кино: документальное, игровое и анимационное. Зрители увидят яркие кинокартины о культуре, истории, творчестве и мастерах прошлого и настоящего.
Ожидаются встречи с режиссерами и спикерами, а также тематические мастер-классы. Вечером на основной сцене гостей ждут живая музыка и вокал.
Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке пройдет Летний читальный зал.
Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова
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