Ожидаются интерактивные программы и мастер-классы.

С 12 по 14 июля в Ленинградском зоопарке пройдет Летний читальный зал. Расписанием интерактивных программ и мастер-классов поделились в пресс-службе учреждения 10 июля.

Мастер-класс по оригами "Фигурка совы" под чтение отрывков из рассказа В. Бианки "Лесные разведчики" и мастер-класс "Рисуем Петербург" состоятся 12 июля. На следующий день, 13 июля, ожидаются мастер-класс из цикла "Акварельный зоопарк", где посетители смогут нарисовать кота и послушать сказку К. Ушинского "Васька", и мастер-класс "Бумажный змей". Мастер-классы из цикла "Акварельный зоопарк" и "Секреты животных" планируются 14 июля.

Мероприятия пройдут в 12:00-18:00 в Малом шатре рядом с вольером японских макак. Участие в них бесплатное, однако необходимо приобрести входной билет в зоопарк.

Будем ждать вас всей семьей в Ленинградском зоопарке. Проведите летние выходные с удовольствием и пользой! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее на Piter.TV: в Петербурге открылся фестиваль "Время, вперед!".

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка