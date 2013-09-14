В Петербурге открылся фестиваль "Время, вперёд!"

Сотрудники предприятий, не отходя от рабочего места, услышат живой оркестр.

Сегодня, 9 июля, в Петербурге стартует фестиваль "Время, вперёд!", который объединяет крупные промышленные предприятия и академическую музыку. Об этом сообщили в пресс-служба комитета по культуре Северной столицы.

Музыканты исполнят шедевры русской классики, советские песни и произведения наших современников на флагманских производствах. Перед сотрудниками промышленных предприятий выступит Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя Антона Лубченко.

Открытие фестиваля пройдет на Машиностроительном заводе "Армалит". Сотрудники предприятия, не отходя от рабочего места, услышат живой оркестр. Начало концерта в 15:00.

Ранее мы писали, что Первый Международный Джазовый фестиваль состоится в Петербурге.

Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга