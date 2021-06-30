Первый Международный Джазовый фестиваль состоится в Петербурге

На протяжении пяти дней 44 российских джазовых коллектива выступят на открытых площадках, таких как площадь Искусств, парк "Озеро Долгое", "Севкабель Порт" и Таврический сад.

С 22 по 28 июля в Петербурге пройдет новый международный джазовый фестиваль, где выступят более 600 музыкантов из России и других стран, сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Среди главных исполнителей будут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, музыканты из США, Хибла Герзмава, L"One (JazzSet), Ильдар Абдразаков, Лариса Долина, Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы". Открытие фестиваля состоится 22 июля в Петербургской филармонии имени Шостаковича, где коллектив Игоря Бутмана выступит с Юрием Башметом и "Солистами Москвы".

С 23 по 27 июля концерты пройдут в Юсуповском саду, где выступят известные джазовые музыканты и артисты с джазовыми программами. Кроме того, на протяжении пяти дней 44 российских джазовых коллектива выступят на открытых площадках, таких как площадь Искусств, парк "Озеро Долгое", "Севкабель Порт" и Таврический сад.

Вход на концерты будет бесплатным.

Фото: Telegram / Пиотровский Online