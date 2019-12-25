Фестиваль "Мотостолица-2024" пройдёт в Петербурге с 12 по 14 июля

Мероприятие пройдет в "суперсовременной локации" – на площади между "СКА Ареной" по улице Гагарина, 8, и музеем "Россия – моя история".

В последние выходные этой рабочей недели в Санкт-Петербурге начинается фестиваль "Мотостолица-2024". Как пишет spb.aif.ru, он продлится три дня – с 12 по 14 июля.

Мероприятие пройдет в "суперсовременной локации" – на площади между "СКА Ареной" по улице Гагарина, 8, и музеем "Россия – моя история". Хедлайнером фестиваля станет группа Ума Турман, которая выступит перед зрителями в субботу, 13 июля, в 20:00.

В рамках фестиваля запланированы мотопарад по центру Петербурга, "Шар смелости", мототриал, силовые шоу и яркие концерты на основной сцене. Во время фестиваля можно будет увидеть ретротехнику, посетить зону кастом-мотоциклов, а для самых маленьких гостей "Мотостолицы" будет организована детская зона.

Фото: ВКонтакте/ Фестиваль Мотостолица-2024