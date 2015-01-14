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Подготовка к фестивалю "Мотостолица" продолжается на Манежной площади

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Гостей ждут масштабные трюковые выступления, профессиональное мотошоу, демонстрационные заезды, а также выставки ретро- и кастомных мотоциклов.

18 и 19 июля на Манежной площади в Петербурге состоится фестиваль "Мотостолица 2026". Корреспондент Piter.TV запечатлел процесс подготовки к мероприятию. 

Гостей ждут масштабные трюковые выступления, профессиональное мотошоу, демонстрационные заезды, а также выставки ретро- и кастомных мотоциклов. Хедлайнером музыкальной программы станет певец Найк Борзов.

В прошлом году мероприятие объединило 35 тыс. зрителей и участников со всей России. Тогда главным событием стало выступление группы "Чичерина".

Развитие событийного туризма для города является одним из приоритетов. Как подчеркнул вице-губернатор Борис Пиотровский, в этом сезоне власти продвигают концепцию "Северное лето". 

Ранее мы рассказывали об ограничениях движения, которые будут действовать во время проведния фестиваля.

Видео: Piter.TV

Теги: мотостолица, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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