Подготовка к фестивалю "Мотостолица" продолжается на Манежной площади

Гостей ждут масштабные трюковые выступления, профессиональное мотошоу, демонстрационные заезды, а также выставки ретро- и кастомных мотоциклов.

18 и 19 июля на Манежной площади в Петербурге состоится фестиваль "Мотостолица 2026". Корреспондент Piter.TV запечатлел процесс подготовки к мероприятию.

Гостей ждут масштабные трюковые выступления, профессиональное мотошоу, демонстрационные заезды, а также выставки ретро- и кастомных мотоциклов. Хедлайнером музыкальной программы станет певец Найк Борзов.

В прошлом году мероприятие объединило 35 тыс. зрителей и участников со всей России. Тогда главным событием стало выступление группы "Чичерина".

Развитие событийного туризма для города является одним из приоритетов. Как подчеркнул вице-губернатор Борис Пиотровский, в этом сезоне власти продвигают концепцию "Северное лето".

Ранее мы рассказывали об ограничениях движения, которые будут действовать во время проведния фестиваля.

Видео: Piter.TV