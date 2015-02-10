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В центре Петербурга на неделю ограничат движение в связи с проведением фестиваля "Мотостолица"

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Ограничения будут действовать до 21 июля.

С 15 июля в центре Петербурга начали поэтапно вводить ограничения движения транспорта в связи с проведением фестиваля "Мотостолица". Об этом сообщили в городском комитете по транспорту. Ограничения будут действовать до 21 июля. Корреспондент Piter.TV побывал на Манежной площади, где проходит подготовка к мероприятию и вводятся первые ограничения. 

Кроме того, на данный момент запрет остановки и ограничения проезда уже введены на ряде участков Итальянской улицы и Кленовой улицы.  С 17 июля перечень перекрытий расширится: движение полностью закроют на дополнительном участке Кленовой улицы, а проезжую часть на нечетной стороне Караванной улицы сузят. 

Автомобилистов просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов. Подробная информация о схеме перекрытия улиц доступна по ссылке.

Ранее блогеры оценили юбилейный фестиваль "Опера – всем" в Петербурге.

Видео: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, фестиваль мотостолица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Эксклюзивы,

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