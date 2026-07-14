Блогеры оценили юбилейный фестиваль "Опера – всем" в Петербурге

Для Петербурга это важнейшая традиция, которая стирает любые преграды и делает высокое искусство доступным абсолютно для всех благодаря свободному входу.

Популярные блогеры поделились с "Петербургским дневником" впечатлениями о XV Санкт-Петербургском международном фестивале "Опера – всем", который открылся в воскресенье и продлится две недели.

Вилена Киселева, автор блога "Питер с Виленой. Куда сходить в Петербурге", рассказала, что побывала на открытии масштабного юбилейного фестиваля в Петропавловской крепости. По её словам, грандиозная классика под открытым небом в декорациях любимого города вызвала у неё мурашки с первых нот. Она подчеркнула, что для Петербурга это важнейшая традиция, которая стирает любые преграды и делает высокое искусство доступным абсолютно для всех благодаря свободному входу. Вилена посоветовала посетить оставшиеся три оперных вечера 17, 21 и 25 июля, чтобы насладиться магией музыки и архитектуры.

Светлана Колосова из проекта "В движении! Жизнь и поездки по России" отметила большое социальное значение мероприятия. Она была приятно удивлена тем, что в городе проводят такой интересный фестиваль, ведь классическая музыка сегодня не является самым популярным направлением. Светлана рада, что широкий круг зрителей получил возможность совершенно бесплатно насладиться уникальными голосами оперных певцов.

Глеб Степанский, ведущий блога "Блог Глеба и зрелищ", признался, что впервые побывал на опере под открытым небом, и это оказалось для него незабываемым впечатлением. Он выразил огромную благодарность организаторам за возможность прикоснуться к высокому искусству в необычном и доступном формате. По его мнению, такие проекты делают оперу ближе к людям, объединяя ценителей классической музыки и тех, кто только начинает с ней знакомиться.

Елена Матвеева ("В обнимку с Питером") призналась, что раньше считала оперу совсем не своим жанром, но постановка "Псковитянка" на Соборной площади Петропавловской крепости полностью изменила её мнение. Она описала атмосферу вечера как невероятную: теплый летний вечер, закат над историческим центром, величественные стены крепости и колокольный звон Петропавловского собора, который словно стал частью спектакля.

Ранее мы сообщили о том, что музыкальный фестиваль "Белые ночи" вновь объединил звезд российской эстрады.

Фото: пресс-служба фестиваля "Опера – всем" (архив)