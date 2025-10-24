Какие произведения прозвучат на фестивале "Опера – всем" в Петербурге

Вход на все спектакли будет свободным.

Директор Петербургского международного фестиваля "Опера – всем" Юлия Стрижак рассказала "Петербургскому дневнику" о подготовке к мероприятию. Оно пройдет в 15-й раз.

Главная задача – познакомить с оперой тех, кто пока только хочет узнать, что это за искусство. Подготовка к фестивалю вместе с Фабио Мастранджело и Виктором Высоцким начиналась еще зимой.

Мы стараемся соблюдать баланс между русской и европейской классикой, включать в программу редко исполняемые произведения, привлекать известных исполнителей. Юлия Стрижак, директор фестиваля

Фестиваль откроется на Соборной площади Петропавловской крепости 12 июля оперой Николая Римского-Корсакова "Псковитянка", затем прозвучит опера Дмитрия Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда" перед Елагиноостровским дворцом. А на плацу перед Гатчинским дворцом представят оперу Гаэтано Доницетти "Лючия ди Ламмермур", в конце сыграют "Бал-маскарад" Джузеппе Верди на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе. Вход на все спектакли будет свободным.

Ранее мы рассказывали о том, что выставка о шедевре Тициана открыта в Эрмитаже до 27 августа.

Фото: пресс-служба фестиваля "Опера – всем" (архив)