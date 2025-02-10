Выставка о шедевре Тициана открыта в Эрмитаже до 27 августа

Реставратор Сергей Киселев рассказал, что уже работал над тремя другими картинами Тициана, но эта оказалась наиболее сложной.

В Государственном Эрмитаже доступна выставка "Тициан. Последний шедевр: "Святой Себастьян". Автор создал картину в Венеции, охваченной эпидемией чумы, пишет "Петербургский дневник".

В трудный момент, когда погибает сын художника Орацио, он обращается к образу Святого Себастьяна: в средние века его почитали как защитника от болезни. Это была мольба за себя и близких в дни черной смерти. Тициан не успел дописать картину.

Эта картина – свидетель и свидетельство борьбы художника со смертью в городе, охваченном эпидемией чумы. Художник, которому было уже почти 90 лет, оставил эту картину в своем доме как завещание. Ирина Артемьева, хранитель коллекции венецианской живописи в Эрмитаже

Картину приходилось восстанавливать. Реставратор Сергей Киселев рассказал, что уже работал над тремя другими картинами Тициана, но эта оказалась наиболее сложной.

Сегодня мы представляем шедевр – это пример того, как музей сохраняет доверенное ему наследие. Это не просто реставрация. На фоне массовой коммерческой реставрации это высоконаучная работа, которая выявляет детали, созвучные нашей эпохе. Михаил Пиотровский, гендиректор Эрмитажа

Шедевр получится увидеть до 27 августа.

Ранее на Piter.TV: в Эрмитаже открылась первая за 15 лет крупная выставка об искусстве Индии.

Фото: "Петербургский дневник" (Олег Золото)