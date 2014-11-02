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В Эрмитаже открылась первая за 15 лет крупная выставка об искусстве Индии
Сегодня, 18:31
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В Эрмитаже открылась первая за 15 лет крупная выставка об искусстве Индии

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В Главном штабе музея начала работу экспозиция "О сладости мира. Современное искусство Индии". В ней представлены работы 11 художников из разных регионов страны, часть из которых создана специально для этого проекта.

В Главном штабе Государственного Эрмитажа открылась выставка "О сладости мира. Современное искусство Индии". Это первая за последние 15 лет крупная экспозиция современного индийского искусства в России. В экспозицию вошли произведения 11 художников из разных регионов Индии, работающих в различных техниках. Некоторые работы были созданы авторами специально для этой выставки.

Современные произведения соседствуют с историческими предметами из коллекций Эрмитажа, Института восточных рукописей РАН, Пушкинского Дома и Российской национальной библиотеки. Пространство выставки оформлено по образу индийского города с извилистыми улицами, небольшими площадями и переходами между залами.

Ранее мы рассказывали о том, что всероссийский рейтинг посещаемости возглавили пять музеев Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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