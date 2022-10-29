Музыкальный фестиваль "Белые ночи" вновь объединил звезд российской эстрады

В Петербурге вновь прошел Музыкальный фестиваль "Белые ночи". Который уже более 30 лет остается одним из главных событий каждого лета.

Два дня в Ледовом дворце звучала музыка различных исполнителей – от молодых артистов до признанных звезд российской эстрады. Музыкальный фестиваль "Белые ночи" проводится в Петербурге уже с 1992 года и за это время стал одной из главных традиций лета.

Традиции очень важны, особенно сейчас. Мне кажется, ни один фестиваль у нас не задержался столько времени, сколько фестиваль "Белые ночи". С 1992 года – это действительно срок. Елена Север, ведущая Музыкального фестиваля "Белые ночи"

Сейчас формат фестиваля расширился и концерт был разделен на два дня, что позволило представить больше исполнителей.

Классно, что сейчас, в эпоху, когда все очень быстро движется, есть что-то фундаментальное и это фестиваль "Белые ночи", и я всегда радуюсь, когда проект идет долго. А учитывая, что теперь это два дня, это говорит о том, что артистов становится все больше. Вячеслав Макаров, ведущий Музыкального фестиваля "Белые ночи"

Во второй день на сцену вышли Филипп Киркоров, Лариса Долина, Алсу, Жасмин и другие не менее знаменитые исполнители.

В этом году попросили исполнить песни, которые совпали с моим плейлистов: "Я эту жизнь тебе отдам", "Черная пантера", "Фиолетовая ваты", а также песня в дуэте с Марго "Лови огни". Филипп Киркоров, заслуженный артист России

За два дня фестиваль объединил десятки артистов, тысячу зрителей и совершенно разную музыку.

Материал подготовили Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV

Видео: Piter.TV