В Петербурге прошёл 35-й марафон Белые ночи с 35 тысячами участников

В Лиге марафонов БРИКС вручат медали финишёрам трёх забегов

В Санкт-Петербурге 4 июля состоялся 35-й юбилейный марафон "Белые ночи". По предварительным данным, участие в нём приняли около 35 тысяч человек. Как сообщила пресс-служба городского правительства ТАСС, в прошлом году на забег зарегистрировались порядка 27 тысяч участников, что стало рекордом для города, и нынешний показатель значительно превзошёл это достижение.

Организаторы подготовили два старта. Забег на 10 километров начался в 20:00, а марафонская дистанция на 42,2 километра — в 22:00. В этом году старт и финиш впервые были разнесены: обе трассы брали начало у стадиона "Газпром Арена", а завершались на Дворцовой площади. Для обеспечения безопасности на время проведения забега в центре города перекрыли движение, в том числе по шести мостам.

С 2023 года марафон "Белые ночи" входит в Лигу марафонов БРИКС. Участники, которые за последние два года финишировали на дистанции 42,2 км во всех трёх марафонах серии (Казанском, Петербургском и Московском), получат специальные медали лиги.

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