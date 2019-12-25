Юбилейный марафон "Белые ночи" пройдет в Петербурге

4 июля Петербург примет 35-й марафон "Белые ночи". Участников ждут две дистанции, эстафеты и маршрут через центр города.

В Санкт-Петербурге 4 июля состоится юбилейный, 35-й марафон "Белые ночи". Организаторами спортивного события выступают Комитет по физической культуре и спорту, Беговое сообщество и Федерация легкой атлетики города.

Для участников подготовили две основные дистанции — 10 километров и классический марафон на 42,2 километра. Также в программе предусмотрены массовая эстафета и отдельная студенческая эстафета. По данным организаторов, количество зарегистрированных спортсменов уже примерно на 15 процентов превышает прошлогодний показатель.

В командном формате ожидается участие около 90 любительских коллективов и еще примерно 50 студенческих команд из 29 вузов. Кроме того, заметную активность показывает корпоративный сектор — участие подтвердили около 190 компаний.

Маршрут забега пройдет через центральную часть Петербурга. Стартовый городок разместят на Крестовском острове рядом со стадионом "Газпром Арена", а финиш организуют на Дворцовой площади.

Директор марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов сообщил, что соревнование продолжает приносить городу существенный экономический эффект. По итогам прошлого года вклад мероприятия оценили более чем в три миллиарда рублей — это более чем вдвое выше предыдущих значений. Победители и призеры получат памятные кубки, подарки партнеров и денежные награды. Общий призовой фонд вместе с бонусами превысит 7,5 миллиона рублей. Всем участникам, завершившим дистанцию, вручат памятные медали.

Фото: Беговое сообщество