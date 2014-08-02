Как "убегать красиво": техника безопасности при беге

Как не потерять голову в погоне за скоростью и бегать быстро, красиво и безопасно? Разбираемся в нашем материале.
Хорошо бежит тот, кто знает дорогу
Бег кажется одним из самых простых видов спорта: надел кроссовки, вышел из дома и побежал. Поэтому о маршруте многие задумываются в последнюю очередь. Главное, чтобы вокруг было красиво и темп не подвёл.
Но незнакомая дорога может преподнести немало трудностей. Ямы, корни деревьев, резкие спуски, скользкие участки и тупики легко испортят даже самую успешную пробежку. Особенно если заметить их слишком поздно. Какой выход?
Выбирайте маршруты, где вы понимаете, куда бежите и что вас ждёт впереди. Лучше стадион, размеченная дорожка или знакомый парк, чем случайная тропинка, которая красиво выглядела на карте. Если место новое, сначала пройдите его пешком и только потом отправляйтесь на пробежку.
Если приходится бежать вдоль автомобильной дороги, двигайтесь навстречу транспорту: так вы будете видеть приближающиеся машины и сможете вовремя отреагировать.
Не заглушайте окружающий мир
У каждого спортсмена есть песня, которая придает сил и мотивирует двигаться вперед. Но чем громче музыка, тем тише становится всё остальное. Можно не услышать приближающуюся машину, велосипедный звонок, предупреждение другого бегуна или собачий лай.
А вечером, ранним утром или в дождь к этому добавляется еще одна проблема: бегун может плохо видеть дорогу, а водитель — самого бегуна.
Выход – не отключайтесь от окружающего мира полностью. На улице лучше отказаться от активного шумоподавления, оставить комфортную громкость.
В тёмное время суток и плохую погоду надевайте яркую одежду и добавляйте светоотражающие элементы — они нужны чтобы вас вовремя заметили. Любимый альбом никуда не денется, а возможность слышать, видеть и быстро реагировать во время пробежки может оказаться гораздо важнее любимого плейлиста.
Начните с малого
Главная ошибка начинающего бегуна — желание за одну тренировку доказать всё и сразу. Бегунам хочется быть такими же быстрыми, как участники шоу "Погоня" на ТНТ. Но чтобы достичь этого результата и попасть на телеэкраны, надо начать с малого!
Тело не знает о наших амбициозных планах и привыкает к нагрузке постепенно. Поэтому резкий старт без разминки и попытка выложиться на максимум могут закончиться раньше, чем появится первая спортивная привычка.
Не пытайтесь убежать от собственного уровня подготовки. Начните с небольшой разминки: приседаний, наклонов, выпадов, быстрой ходьбы или легкого бега трусцой.
Во время пробежки следите за техникой: держите спину прямо, смотрите перед собой и старайтесь ставить стопу плавно. После тренировки не останавливайтесь резко — сначала снизьте темп, перейдите на шаг и только потом заканчивайте.
И не затягивайте кроссовки слишком туго: стопа должна быть зафиксирована, но не сдавлена. Это в шоу эффектный рывок может помочь скрыться от ловца. В обычной жизни слишком резкий старт иногда помогает спрятаться только от следующей тренировки — потому что всё болит.
Не всё то рекорд, что в приложении виднеется
Спортивные часы считают темп, километры, шаги и еще десятки показателей, за которыми легко забыть о самом главном — собственном самочувствии.
Иногда цифра на экране заставляет ускориться, хотя дыхание уже сбилось. Нам почему-то кажется, что перейти на шаг — значит сдаться, а остановиться раньше запланированного — проиграть. Хотя тело обычно довольно чётко сообщает, когда нагрузка становится слишком большой. Проблема только в том, что ради ещё одного километра или красивых цифр в приложении мы не всегда хотим его слушать.
Какой выход: во время пробежки спрашивайте себя не только "Сколько я уже пробежал?", но и "Как я себя чувствую?". Большую часть тренировок лучше проводить в спокойном темпе, при котором дыхание остаётся ровным. Если становится тяжело — снизьте скорость или перейдите на шаг. Фитнес-браслет поможет следить за нагрузкой, но не игнорируйте и очевидные сигналы: резкую слабость, головокружение, проблемы с координацией, сильную одышку или боль. Иногда лучше вовремя сойти с дистанции, чтобы потом вернуться на неё снова.
Побеждает тот, кто умеет быть не только быстрым, но и внимательным: смотреть по сторонам, вовремя менять тактику и понимать, когда стоит ускориться, а когда — сбавить темп.
Для обычной пробежки эти правила схожи. Выбирайте безопасный маршрут, следите за тем, что происходит вокруг, и прислушивайтесь к собственному самочувствию. Ведь хорошая пробежка измеряется не только километрами, скоростью и красивыми цифрами в приложении. Главное — финишировать с желанием однажды снова зашнуровать кроссовки и выйти на старт.
Фото: unsplash.(Adam Davis)
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