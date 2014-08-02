Как "убегать красиво": техника безопасности при беге

Чтобы достичь результата, иногда достаточно просто выйти на пробежку. Мы пытаемся установить новый личный рекорд, увидеть заветную цифру на часах или того самого бегуна, который только что обогнал нас на дорожке. И чем сильнее увлекает эта гонка, тем проще забыть о том, что вокруг есть машины, неровные дороги, а у собственного организма — предел возможностей.

Как не потерять голову в погоне за скоростью и бегать быстро, красиво и безопасно? Разбираемся в нашем материале.

Хорошо бежит тот, кто знает дорогу

Бег кажется одним из самых простых видов спорта: надел кроссовки, вышел из дома и побежал. Поэтому о маршруте многие задумываются в последнюю очередь. Главное, чтобы вокруг было красиво и темп не подвёл.

Но незнакомая дорога может преподнести немало трудностей. Ямы, корни деревьев, резкие спуски, скользкие участки и тупики легко испортят даже самую успешную пробежку. Особенно если заметить их слишком поздно. Какой выход?

Выбирайте маршруты, где вы понимаете, куда бежите и что вас ждёт впереди . Лучше стадион, размеченная дорожка или знакомый парк, чем случайная тропинка, которая красиво выглядела на карте. Если место новое, сначала пройдите его пешком и только потом отправляйтесь на пробежку.

Если приходится бежать вдоль автомобильной дороги, двигайтесь навстречу транспорту: так вы будете видеть приближающиеся машины и сможете вовремя отреагировать.

Не заглушайте окружающий мир

У каждого спортсмена есть песня, которая придает сил и мотивирует двигаться вперед. Но чем громче музыка, тем тише становится всё остальное. Можно не услышать приближающуюся машину, велосипедный звонок, предупреждение другого бегуна или собачий лай.

А вечером, ранним утром или в дождь к этому добавляется еще одна проблема: бегун может плохо видеть дорогу, а водитель — самого бегуна.

Выход – не отключайтесь от окружающего мира полностью. На улице лучше отказаться от активного шумоподавления, оставить комфортную громкость.

В тёмное время суток и плохую погоду надевайте яркую одежду и добавляйте светоотражающие элементы — они нужны чтобы вас вовремя заметили. Любимый альбом никуда не денется, а возможность слышать, видеть и быстро реагировать во время пробежки может оказаться гораздо важнее любимого плейлиста.

Начните с малого

Главная ошибка начинающего бегуна — желание за одну тренировку доказать всё и сразу. Бегунам хочется быть такими же быстрыми, как участники шоу "Погоня" на ТНТ. Но чтобы достичь этого результата и попасть на телеэкраны, надо начать с малого!

Тело не знает о наших амбициозных планах и привыкает к нагрузке постепенно. Поэтому резкий старт без разминки и попытка выложиться на максимум могут закончиться раньше, чем появится первая спортивная привычка.

Не пытайтесь убежать от собственного уровня подготовки. Начните с небольшой разминки: приседаний, наклонов, выпадов, быстрой ходьбы или легкого бега трусцой.

Во время пробежки следите за техникой: держите спину прямо, смотрите перед собой и старайтесь ставить стопу плавно. После тренировки не останавливайтесь резко — сначала снизьте темп, перейдите на шаг и только потом заканчивайте.

И не затягивайте кроссовки слишком туго: стопа должна быть зафиксирована, но не сдавлена. Это в шоу эффектный рывок может помочь скрыться от ловца. В обычной жизни слишком резкий старт иногда помогает спрятаться только от следующей тренировки — потому что всё болит.

Не всё то рекорд, что в приложении виднеется

Спортивные часы считают темп, километры, шаги и еще десятки показателей, за которыми легко забыть о самом главном — собственном самочувствии.

Иногда цифра на экране заставляет ускориться, хотя дыхание уже сбилось. Нам почему-то кажется, что перейти на шаг — значит сдаться, а остановиться раньше запланированного — проиграть. Хотя тело обычно довольно чётко сообщает, когда нагрузка становится слишком большой. Проблема только в том, что ради ещё одного километра или красивых цифр в приложении мы не всегда хотим его слушать.

Какой выход: во время пробежки спрашивайте себя не только "Сколько я уже пробежал?", но и "Как я себя чувствую?". Большую часть тренировок лучше проводить в спокойном темпе, при котором дыхание остаётся ровным. Если становится тяжело — снизьте скорость или перейдите на шаг. Фитнес-браслет поможет следить за нагрузкой, но не игнорируйте и очевидные сигналы: резкую слабость, головокружение, проблемы с координацией, сильную одышку или боль. Иногда лучше вовремя сойти с дистанции, чтобы потом вернуться на неё снова.

Побеждает тот, кто умеет быть не только быстрым, но и внимательным: смотреть по сторонам, вовремя менять тактику и понимать, когда стоит ускориться, а когда — сбавить темп.

Для обычной пробежки эти правила схожи. Выбирайте безопасный маршрут, следите за тем, что происходит вокруг, и прислушивайтесь к собственному самочувствию. Ведь хорошая пробежка измеряется не только километрами, скоростью и красивыми цифрами в приложении. Главное — финишировать с желанием однажды снова зашнуровать кроссовки и выйти на старт.

Фото: unsplash.(Adam Davis)