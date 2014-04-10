Петербургский фестиваль "Мотостолица" посетили более 24 тыс. человек

В течение двух дней гостей ожидала насыщенная программа.

В Петербурге 18 и 19 июля фестиваль "Мотостолица" посетили свыше 24 тыс. человек. Напомним, мероприятие состоялось на Манежной площади.

По информации вице-губернатора Бориса Пиотровского, в течение двух дней гостей ожидала насыщенная программа: это были трюковые выступления профессиональных райдеров, мотошоу "Шар смелости", выставки ретро- и кастомных мотоциклов, интерактивные площадки и фотозоны, детские развлечения и выступления артистов.

В Северной столице продолжается летний туристский сезон. С мая по сентябрь город примет 9,2 млн человек, и это на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом в 2025 году в Петербург приехали 12,4 млн путешественников.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отметили 133 года со дня рождения Владимира Маяковского.

Фото: ВКонтакте / Борис Пиотровский