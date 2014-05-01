В Петербурге состоится фестиваль, посвященный 85-летию Сергея Довлатова

Всего запланировано более 70 событий.

На разных площадках Петербурга 29 и 30 августа пройдет юбилейный фестиваль "День Д", который посвящен 85-летию Сергея Довлатова. Всего запланировано более 70 событий.

В частности, состоится большой совместный фестиваль Дома творчества Переделкино, "Дня Д" и Новой Голландии "Москва — Ленинград: нечто отличное. Фестиваль о неформальной культуре 70-х двух столиц". Ожидаются лекции и круглые столы с участием Льва Лурье, Якова Гордина, Юрия Сапрыкина и Ирины Прохоровой, а также концерты Владимира Мартынова, Владимира Волкова и Андрея Кондакова, мастер-классы по прическам и нарядам 70-х годов и другое. Затем представят четыре театральные премьеры, в том числе иммерсивный спектакль "Вечная мерзлота" в Музее Арктики и Антарктики и интерактивный спектакль-квартирник "Коммунальный салон Довлатова", проведут экскурсии по местам писателя, покажут перформансы и джазовые концерты.

История сосуществования двух культур в пределах русской культуры – многовековая, со времен Аввакума. 1970-е годы – это время актуализации приватной потаенной жизни и такого же искусства. Общество вне государства особенно ярко проявило себя в Ленинграде. Лев Лурье, основатель фестиваля

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Фото: предоставлено организаторами мероприятия