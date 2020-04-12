Первый этап технологического конкурса "АркТек Дата" финиширует в Петербурге

Призовой фонд составит 3 млн рублей.

Финал первого этапа технологического конкурса "АркТек Дата" проходит в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Владимира Княгинина в пятницу, 11 августа.

Участники представляют свои проекты по трем направлениям – "Экология Арктики", "Арктический туризм" и "Арктическая урбанизация". IT-команды занимаются разработкой цифровых сервисов для Арктики.

Отметим, что в конкурсе участвуют 20 команд из 51 региона России. Призовой фонд составит 3 млн рублей.

Ранее на Piter.TV: компании из Петербурга продолжают сотрудничество с арктическими регионами.

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