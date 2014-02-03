Компании из Петербурга продолжают сотрудничество с арктическими регионами

Петербургские компании заключили с арктическими регионами контракты на сумму свыше 23 миллиардов рублей. Всего заключено 3293 контрактов.

Петербургские производители с января по июнь 2023 года с регионами Арктической зоны России было заключено 3293 контракта. Это втрое больше по сравнению с показателями за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего в результате конкурсов 764 компании заключили с регионами Арктики контрактов почти на 24 миллиона рублей. Лидером по торговому обороту все еще остается республика Карелия. Следующими идут Архангельская и Мурманская области.

Петербург особое значение придает проведению Деловых миссий петербургского бизнеса в регионах Арктической зоны России. Они показывают свою эффективность.

Ранее сообщалось, что в Петербурге прошло торжество в честь юбилея спасения полярной экспедиции Умберто Нобиле.

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