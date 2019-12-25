В Петербурге прошло торжество в честь юбилея спасения полярной экспедиции Умберто Нобиле

В Санкт-Петербурге отметили юбилей спасения полярной экспедиции Умберто Нобиле. Торжество прошло на ледоколе «Красин».

На музейном ледоколе "Красин" отметили 95 годовщину спасения полярной экспедиции итальянского инженера Умберто Нобиле. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

В торжестве приняли участие депутаты ЗакСа Константин Чебыкин и Юрий Гладунов, директор филиала Музея мирового океана в Санкт-Петербурге – "Ледокол "Красин" Ирина Стонт, Председатель комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков, норвежские и итальянские дипломаты, а также воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища – Севастопольского президентского кадетского училища.

В рамках события также открылась выставка "Миссия выполнима". Это комплекс экспозиций в виде презентации мемуаров участника экспедиции Умберто Нобиле Феличе Трояни "Хвост Миноса" и фотовыставки из архива.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке 15 июля пройдет День арктического льда с оленями и белыми медведями.

Фото: Законодательное Собрание